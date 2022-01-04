بقرار الأرحام..

2022/01/04 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، الثلاثاء، أنه سيتمكن جميع مواطني بلاده، بما في ذلك الآباء غير المتزوجين والأزواج من نفس الجنس والأفراد المتحولين جنسيا، من الحصول على تأجير الأرحام ابتداء من 11 يناير.

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