التحالف يعلن تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين ومقتل 240 في 24 ساعة

2022/01/04 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، عن تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين في شبوة ومأرب خلال 24 ساعة مما أسفر عن مقتل 240 ممن وصفهم التحالف بـ"الإرهابيين".

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