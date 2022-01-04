العامري والعبيدي يبحثان نتائج الحوارات السياسية مع قرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان

2022/01/04 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري بمكتبه في بغداد، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي لبحث نتائج الحوارات السياسية وطبيعة التحالفات المرتقبة مع قرب موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري .وناقش الجانبان “متطلبات المرحلة القادمة في مقدمتها العمل على تشكيل معادلة حكم كفوءة تضمن […]

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