2022/01/04 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، صرف 10 دفعات من مستحقات الفلاحين لمسوقي الحنطة موسم 2021، وبمبلغ اجمالي بلغ (ترليون و30 مليار و751 مليون دينار).وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب باسم العكيلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المتابعة المستمرة لوزير التجارة مع وزارة المالية، أثمرت عن تأمين هذه المبالغ لدعم …

ظهرت المقالة التجارة تعلن صرف 10 دفعات من مستحقات مسوقي الحنطة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن صرف 10 دفعات من مستحقات مسوقي الحنطة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن صرف 10 دفعات من مستحقات مسوقي الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).