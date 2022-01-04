فرصة إستثمارية لإنشاء مدينة صناعية متطورة في واسط

2022/01/04 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت هيأة المُدن الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، المُطورين والشركات العالمية والعربية والعراقية المُتخصصة في مجال تطوير المُدن الصناعية، الى لتقديم على الفُرصة الإستثمارية لإنشاء مدينة صناعية مُتطورة صديقة للبيئة للصناعات الصغيرة والمُتوسطة في مُحافظة واسط.وأوضحَ مُدير عام الهيأة حامد عواد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المدينة …

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