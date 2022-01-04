2022/01/04 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في البلاد.وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن مجموع الحالات المصابة بـ”أوميكرون” في المملكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



تسجل30 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. تسجل30 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. تسجل30 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).