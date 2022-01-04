لحسم منصب رئيس الجمهورية.. اجتماع غدا الأربعاء بين البارتي واليكتي

2022/01/04 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع موسع يوم غد الأربعاء يجمع الحزبين الكرديين الحاكمين لحسم الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية وباقي المناصب الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "يوم غد الأربعاء، سيشهد عقد اجتماعا موسعا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف ان "الاجتماع سيحسم منصب رئيس الجمهورية وبقية المناصب الاتحادية في الحكومة الجديدة قبل عقد جلسة البرلمان الأولى".

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