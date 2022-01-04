بدء اجتماع أوبك بلس لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر شباط

2022/01/04 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت دول تحالف أوبك بلس، مساء ،اليوم الثلاثاء، اجتماعها لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر شباط المقبل.

وتناقش الدول الرئيسة المنتجة للنفط ضمن أوبك بلس، خلال الاجتماع المنعقد في فيينا، استراتيجيتها الإنتاجية للأشهر المقبلة.

وتوفر أوبك بلس حوالي 45% من الطلب العالمي من النفط.

وخفضت الدول 13 الأعضاء في منظمة “أوبك” وحلفاؤها في “أوبك+” الإنتاج بشكل كبير في العام 2020 فيما أثّر الوباء سلبا على الطلب.

والعام الماضي، قررت الدول الأعضاء بدء زيادة الانتاج مجددا بشكل تدريجي مع تعافي الأسعار، ومع مراجعة الوضع شهريا.

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