متحور جديد لكورونا يحتوي على 46 طفرة.. هل ينبغي القلق؟

2022/01/04 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علما في فرنسا عن متحور جديد لفيروس كورونا يحتوي على 46 طفرة، إلا أنه لايزال من المبكر تحديد مدى خطورته

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