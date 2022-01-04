شاهد.. أسراب نحل تنضم إلى احتجاج في تشيلي وتهاجم ضباط الشرطة

2022/01/04 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد غريب هاجمت أسراب من النحل عددًا من عناصر الشرطة التشيلية بعد أن جلب مجموعة من النحالين المحتجين صناديق النحل إلى موقع الاحتجاج، واعتقلت الشرطة عددًا من النحالين الذين كانوا يطالبون بالإصلاح لتحسين أسعار العسل أو تقديم إعانات لمنتجي العسل، ونظمت الاحتجاجات أمام القصر الرئاسي في سانتياغو، وفقًا لمسؤولين محليين، حيث تعرض 7 من ضباط الشرطة للسع خلال المظاهرات.

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