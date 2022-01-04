بيان من العامري حول الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر

2022/01/04 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.وقال العامري “اتقدم بالامتنان والشكر الكبيرين للشعب العراقي العزيز وأمة الحشد والمقاومة والحشود من الرجال والنساء الذين زحفوا من كل المدن العراقية لتأبين وإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني باعتداء أمريكي […]

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