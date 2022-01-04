حصيلة صادمة للعنف ضد الرجال بإقليم كردستان في 2021

2022/01/04 | 17:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 48 رجلاً على أيدي أزواجهم أو بمساعدة آخرين.

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