حقيقة فتح باب التطوع على ملاك قيادة الشرطة الاتحادية

2022/01/04 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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بينت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حقيقة فتح باب التطوع على ملاكها.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي ما تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن (الاعلان عن فتح باب التطوع على ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية) "، منوهاً إلى أن "هذا الخبر عار عن الصحة".

ودعت، أصحاب المواقع على منصات التواصل الاجتماعي كافة إلى "توخي الدقة والحذر في النشر، واستقاء المعلومات الصحيحة والمؤكدة من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية والموقع الرسمي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية".

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