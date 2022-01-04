ضحية من الحشد بتعرض 'داعشي' في نينوى

2022/01/04 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد منتسب في هيئة الحشد الشعبي؛ جراء تعرض إرهابي في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش، شنت تعرضاً على نقطة أمنية تابعة لقوات من هيئة الحشد الشعبي، ضمن سيطرة القلعة بقضاء".وبين، أن "التعرض أسفر عن وقوع شهيد من الحشد".

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