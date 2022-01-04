إصابة الأسطورة بوفون بفيروس كورونا

2022/01/04 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي بارما المشارك في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة حارس مرماه المخضرم جيانلويجي بوفون، بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وخضعت قائمة بارما كلها لمسحة “كوفيد-19” قبل العودة للتدريبات استعدادا لاستئناف مباريات مرحلة الإياب للدوري.

وبات الأسطورة بوفون هو اللاعب الوحيد في بارما الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حيث تم عزله في منزله بعيدا عن القائمة.

وانضم بوفون للعديد من أساطير كرة القدم الذين ضربهم فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، على غرار الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن جيانلويجي بوفون (43 عاما) انضم إلى صفوف بارما صيف 2021 قادما من يوفنتوس، حيث شارك مع فريق القديم في 18 مباراة في دوري الدرجة الثانية، ونجح في الحفاظ على عذرية شباكه خلال 6 مباريات، وتصدى لثلاث ركلات جزاء.

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