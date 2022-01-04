سنة جديدة ..مهام جديدة - مهند عبد الحميد

2022/01/04 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_عبد_الحميد إنك لا تنزل النهر مرتين» قالها الفيلسوف اليوناني هيروقليطس وعنى بها أن مياهاً جديدة تحل مكان المياه السابقة في النهر، في إشارة للتغيير الذي يحدث باستمرار.



انقضت سنة 2021 التي كانت تغص بأحداث جسيمة وخسائر فادحة لحقت بالشعوب وبالشعب الفلسطيني على نحو خاص، ودخلنا سنة 2022 التي طرحت سؤال التغيير الذي سنشهده على مدى 365 يوماً، إلا إذا كانت سنة كبيسة 366 يوماً، وفيما إذا كان التغيير للأسوأ او للأحسن، وم ......





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