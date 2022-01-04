البرلمان يحدد القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى يوم الأحد المقبل

2022/01/04 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى يوم الأحد المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها تدعو ممثلي وسائل الاعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى "تغطية الجلسة الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، والتي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب يوم الاحد المصادف 9/1/2022".ودعت الدائرة، ممثلي وسائل الاعلام الراغبين بالحضور، إلى "التواصل مع قسم العلاقات والنشاطات الإعلامية؛ وإرسال الأسماء الثلاثية لغرض اتمام تخاويل الدخول الى مبنى المجلس، وضرورة احضار المستمسكات الشخصية وما يثبت الانتماء للمؤسسات الإعلامية العاملين فيها يوم الجلسة".وأضافت، أن "آخر موعد لاستقبال الأسماء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 7/1/2022 الساعة الخامسة مساء".

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