2022/01/04 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يحدد مكان انعقاد جلسته الأولى المركز الخبري الوطني.

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