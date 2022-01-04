المرجع النجفي يستقبل الشيخ عبد المهدي الكربلائي (صور)

2022/01/04 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الديني آية الله العظمى

الشيخ بشير النجفي، ممثل المرجعية

الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي.

وذكر بيان لمكتب المرجع النجفي، وتلقته

وكالة ن

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