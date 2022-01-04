بدء إجتماع “أوبك بلس” لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر شباط

2022/01/04 | 17:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدأت دول تحالف أوبك بلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعها لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر شباط المقبل.وتناقش الدول الرئيسة المنتجة للنفط ضمن أوبك بلس، خلال الاجتماع المنعقد في فيينا، استراتيجيتها الإنتاجية للأشهر المقبلة، حيث توفر أوبك بلس حوالي 45% من الطلب العالمي على النفط.وخفضت الدول 13 الأعضاء في منظمة “أوبك” وحلفاؤها في “أوبك+” …

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