2022/01/04 | 17:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قررت دول تحالف أوبك بلس، اليوم الثلاثاء، زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً لشهر شباط المقبل.وبحسب رويترز، فقد قررت أوبك بلس، زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير.واتفقت دول تحالف أوبك بلس، على عقد اجتماعها المقبل في الثاني من شهر شباط القادم.وفي وقت سابق اليوم، بدأت دول تحالف أوبك […]

ظهرت المقالة أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً للشهر المقبل أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً للشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً للشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).