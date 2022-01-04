2022/01/04 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد عضو "الكتلة الشعبية" سجاد سالم، الثلاثاء، وجوب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه حسب الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر سالم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، انه "ستكون الجلسة الأولى يوم ١/٩ ، ولغاية ١٥ يوم بعد هذا التاريخ كحد أقصى يجب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه حسب الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم شرعية الجلسة المفتوحة".

واضاف "تحاول بعض الكتل السياسية في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب الجلسة وفسح مزيد من الوقت لاتفاقات جوهرها المحاصصة والفساد والطائفية وتتبع النهج القديم في التحالف بين الاحزاب التقليدية".

وشدد سالم قائلاً "سنتصدى لكل المحاولات المشبوهة للالتفاف على ارادة الشعب والمدد الدستورية وترسيخ الاعراف السياسية الفاسدة في توزيع المناصب على أُسس طائفية عرقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجاد سالم يحذر من ’ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجاد سالم يحذر من ’ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).