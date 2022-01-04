البرهان بعد لقائه دبلوماسيا أميركيا: أبواب الحوار ستظل مفتوحة للجميع

2022/01/04 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، بريان شوكان، أن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة" أمام جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية

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