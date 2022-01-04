البرلمان يحدد مكان انعقاد جلسته الأولى الأحد المقبل

2022/01/04 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر موعد لاستقبال الأسماء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 7/1/2022 الساعة الخامسة مساء.

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