لا اتفاق بالأفق.. الأغلبية والتوافقية نحو المجهول وسياسي يحسم تقارب الإطار والصدر

2022/01/04 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد السياسي العراقي المستقل سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء، صعوبة حصول اتفاق نهائي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين قيادات الاطار التنسيقي في يخص الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المطلبي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إننا "نستبعد حصول اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين قيادات الاطار التنسيقي فيما يخص الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، رغم قرب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في الـ 9 من الشهر الحالي".

وأضاف أن "الطرفين لم يستعرضا حاليا وبشكل دقيق لأعدادها ونواياها وانه يجب على الكتل لغاية الـ 9 من الشهر الحالي أن تتقدم بقائمة موقعة لأعداد الكتلة وبالتالي يمكن معرفة من هي الكتلة الأكبر بغض النظر سواء كان الإطار أو التيار".

وتابع: "الأطراف والقوى السياسية وبعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في الـ 9 من الشهر الحالي ستتجه نحو اتفاقات جديدة".

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