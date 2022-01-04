إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا

2022/01/04 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفاد بيان صادر من القصر الملكي في السويد، الثلاثاء، بأن ملك وملكة السويد أصيبا بفيروس كورونا.

وقال البيان إن الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ظهرت عليهما أعراض طفيفة، وأنهما قد حصلا على ثلاث جرعات لقاح مضاد لكورونا.

ويطغى المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الإصابات العالمية، إلا أنه يتميز بأعراضه الطفيفة التي تشبه الأنفلونزا.

وأودى الوباء بما لا يقل عن 5,448,314 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات، حيث قضى 827,749 شخصاً، تليها البرازيل (619,209) والهند (482,017) وروسيا (312,187).

وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.

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