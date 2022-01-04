اكثر من (مليار).. رواتب وهدايا وترميم منازل وخدمات طبية من العتبة الحسينية لعوائل شهداء وجرحى فتوى الدفاع الكفائي وضحايا التفجيرات خلال 2021

2022/01/04 | 18:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن حجم ما تم انفاقه خلال عام 2021 لرعاية ذوي الشهداء والجرحى من ملبي فتوى الدفاع الكفائي، وكذلك العمليات الارهابية والحوادث.وقال مسؤول وحدة الاعلام في القسم عماد الجشعمي في حديث للموقع الرسمي، إن “القسم قدم خلال عام (2021) العديد من الخدمات […]

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رواتب وهدايا وترميم منازل وخدمات طبية من العتبة الحسينية لعوائل شهداء وجرحى فتوى الدفاع الكفائي وضحايا التفجيرات خلال 2021 أولاً على الايام نيوز.

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