2022/01/04 | 18:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FNJjLGlcS1I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفيضانات تحول جزيرة إندونيسية إلى مسبح مفتوح.. شاهد فرحة أهالي سومطرة بغرق مدينتهم بالسيول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفيضانات تحول جزيرة إندونيسية إلى مسبح مفتوح.. شاهد فرحة أهالي سومطرة بغرق مدينتهم بالسيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).