توخيل: لوكاكو مسؤول عن تنظيف فوضى تصريحاته

2022/01/04 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب تشيلسي الالماني توماس توخيل، أن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، عاد إلى تدريبات الفريق، بعدما اعتذر عن مقابلته الصحفية الأخيرة التي صرح خلالها بأنه غير مرتاح في تشيلسي ونادم على مغادرة إنتر ميلان.

وأحدثت المقابلة بلبلة في وقت حاسم ومزدحم بالمباريات، وقرر توخيل على إثرها، استبعاد لوكاكو من تشكيلة الفريق الذي تعادل مع ليفربول 2-2 مساء الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي مساء، اليوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من مباراة الفريق المنتظرة أمام توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة: “بداية، نحن سعداء لأننا أخذنا وقتنا لنهدأ، هذا ما فعلناه، (لوكاكو) اعتذر وعاد إلى الفريق للتدريب اليوم، كان أهم شيء هو فهم الموقف وأنه لم يكن مقصودًا”.

وأضاف: “لم يكن هناك أدنى شك حول سلوكه مع الفريق، هذه نقاط مهمة جدًا لفهم أن الامر ليس كبيرا بالدرجة التي يعتقدها الناس، كما أنه ليس صغيرا، لكنها صغيرا بما يكفي لتحافظ على هدوئك وتقبل الاعتذار وتمضي قدمًا”.

وعن رأيه في ردة فعل الجمهور تجاه لوكاكو، قال توخيل: “إنه على دراية بما حدث وبما افتعله، ويشعر بالمسؤولية لتنظيف الفوضى التي أحدثها، لكن قد ما تزال هناك رائحة بالطبع، نحن سعداء لأنه لاعبنا وسنحميه، إذا اعترض أحدهم بشدة، فهذا يتعلق بالفريق”.

وتابع: “إنه ملتزم جدا، هذا هو السبب في أن تصريحاته كانت مفاجئة للغاية بالنسبة لي، لم يكن لدي أدنى شك في التزامه، إنه رجل عاطفي ولا يتراجع عن رأيه، لا ينبغي أن نلومه فقط ونشير إلى الجانب السلبي منه، بل علينا أن نتأقلم معه، لقد أحدث بعض الضجيج الذي لا تريده، ولكن لا يوجد شك في التزامه بالفريق”.

من ناحية ثانية، سئل توخيل عن الوضع الدائر بشأن المدافع الألماني أنطونيو روديجر، في ظل إمكانية تفاوضه مع ناد آخر لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأجاب: لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لا أعرف ما إذا كان ممثلوه يتحدثون إلى أندية أخرى، بالطبع هذا ممكن الآن لأننا في يناير/ كانون الثاني ولم يوقع معنا لكننا على تواصل معه، والنادي كذلك”.

وأردف “إنه يدرك تمامًا ما أطلبه منه وأنا أقدره، المستوى الذي يلعب فيه رائع، النقطة واضحة للغاية، ورأيي واضح، فالنادي يبذل قصارى جهده”.

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