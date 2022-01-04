آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر في ظل انتشار أمني مكثف

2022/01/04 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزل آلاف السودانيين الى الشوارع مرة أخرى احتجاجا على انقلاب عبد الفتاح البرهان فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في الخرطوم والمدن المجاورة.

وأطلقت قوات الامن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عندما تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط الخرطوم.

ويكثف ناشطون دعواتهم للاحتجاج بعد تصاعد العنف الأمني تجاه المتظاهرين، الذي أسفر عن مقتل 57 متظاهرا وسقوط مئات الجرحي، وتعرض 13 امرأة لحوادث اغتصاب.

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