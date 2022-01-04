محكمة كندية تقضي بتعويض بملايين الدولارات لأسر ضحايا طائرة أسقطتها إيران

2022/01/04 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة كندية حكما بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران قبل عامين.

وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية شكّلت نشاطا إرهابيا وهو ما مهّد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.

وكان الحرس الثوري الايراني أقر بإسقاط الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في مطلع كانون الثاني الفين وعشرين ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم مئة وستة وسبعين شخصا على الرغم من نفيه الضلوع في الحادث بادئ الأمر.

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