2022/01/04 | 18:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلب استقالته.

وقال الياسري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "أعلن اليوم وصول موافقة دولة رئيس الوزراء على طلبي بإعفائي من منصب محافظ النجف".

وأضاف "طيلة الفترة الماضية عملت بكل حرص وتفان وإخلاص ما يحقق مصلحة النجف أولًا وأخيرًا والحفاظ على قدسيتها وأبنائها ودمائهم وأملاكهم الخاصة وأتأمل أن أكون قد وفقت في تحقيق ذلك".

وأوضح الياسري، "أكثر من خمسة أعوام تحملت المسؤولية في إدارة الحكومة المحلية أخرجت المحافظة من الكثير من الأزمات المالية الصعبة التي عصفت بالبلاد ونقص الخدمات وأزمة حظر التجوال في كورونا و لم تتوقف عجلة العمل والإعمار فأصبحت النجف يشار لها بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها وحرصت على أن تكون هذه المشاريع وفق معايير النزاهة والشفافية حفاظًا على الأمانة الإدارية والقانونية والشرعية تجاه أموال النجف".

وبين أنه "رغم كل التحديات التي واجهت الحكومة المحلية طيلة فترة تسلمي الإدارة استطعنا أن نعبر إلى بر الأمان واستطعنا أن نصل بالنجف إلى مرحلة الاستقرار والتطور والتفكير نحو مدينة متطورة وفق الإمكانيات المتطورة".

وأشار إلى أنه "خلال الأعوام القليلة القادمة ستكون النجف وفق الخطط الخمسية التي وضعت لها والتي نأمل من المحافظين القادمين إكمال المشوار فيها وستكون النجف مدينة متكاملة الخدمات".

وقدم الياسري شكره إلى كل الجهات التي دعمته وساعدته خلال فترة إدارته.

اقرأ/ي أيضًا:

لؤي الياسري يعلن الاستقالة: الصدر لم يضغط..



و"ابني راح ضحية"

محافظ ذي قار يعلن تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يعلن موافقة الكاظمي على استقالته) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يعلن موافقة الكاظمي على استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).