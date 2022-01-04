التحالف الدولي يعلن تنفيذ ضربة جوية في محيط إحدى القرى بسوريا

2022/01/04 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية للقضاء على "تهديد" بمحيط إحدى القرى في سوريا.

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وذكر التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، انه "في الساعة 3:40 من ظهر اليوم، لاحظت قوات التحالف موقع إطلاق نيران غير مباشرة لصواريخ في محيط أحد القرى القريبة في سوريا".

واضاف البيان انه "كرد فعل ودفاعا عن النفس ، شنت قوات التحالف ضربة للقضاء على التهديد"، موضحاً انه "تشكل هجمات نيران غير مباشرة تهديدا خطيرا على المدنيين الأبرياء".

واشار البيان الى ان "التحالف الدولي يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد ، وسيواصل القيام بكل ما في وسعه لحماية تلك القوات".

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