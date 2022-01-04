نصف درجة.. ماذا ستفعل بالأرض؟

2022/01/04 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق وموجات جفاف وحشرات..ماذا سيحدث إذا ارتفعت حرارة الأرض نصف درجة فقط؟

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