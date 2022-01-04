2022/01/04 | 18:14 - المصدر: موازين نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم بريطاني: تجاوزنا المرحلة الأسوأ في جائحة كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم بريطاني: تجاوزنا المرحلة الأسوأ في جائحة كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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