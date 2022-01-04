حسم 1007 دعاوى خلال 2021 للمتاجرين والمتعاطين للمخدرات بالرصافة

2022/01/04 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور (1007) احكام بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021.

وقال رئيس المحكمة، عماد الجابري، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محكمة الجنايات اصدرت (390) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما اصدرت محكمة جنح الرصافة (617) حكماً بحق متعاطين للمواد المخدرة".

وأشار الى أن "محكمتي الجنايات والجنح اصدرت (885) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة عام 2020".

وبين أن "عام 2019 اصدرت فيها محكمتي الجنايات والجنح(567) حكماً".

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