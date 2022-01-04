سواريز يفسد انتقال موراتا إلى برشلونة

2022/01/04 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لعب الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، دورًا بارزًا في إفساد انتقال ألفارو موراتا، نجم يوفنتوس، إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحاول برشلونة ضم موراتا بأكثر من صيغة، لكن يوفنتوس اشترط التعاقد أولًا مع مهاجم آخر، قبل السماح برحيل اللاعب الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالي، فإن يوفنتوس وافق على إعادة موراتا إلى أتلتيكو مدريد، الذي سينقله إلى برشلونة، لكن بشرط الحصول على خدمات سواريز حتى نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن سواريز رفض الانتقال إلى يوفنتوس، رغم أنه دخل في أزمة خلال الفترة الماضية مع مدربه دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرتبط خلالها سواريز بالانتقال إلى يوفنتوس، حيث كانت الصفقة على وشك الحدوث في عام 2020، لكنها انهارت لأن اللاعب الأووجواياني احتاج الحصول على الجنسية الإيطالية.

وخضع سواريز لامتحان في جامعة بيروجيا في ذلك الوقت للحصول على الجنسية، لكن اتضح لاحقًا أنه تلقى الأسئلة مسبقًا، ما أدى إلى فتح تحقيق مع أساتذة الجامعة ومسؤولي يوفنتوس.

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