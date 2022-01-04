"الرزازة .. بحيرة الخير".. صيادون ومتنزهون: انعشوها بالماء وحولوها الى مشروع سياحي

2022/01/04 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم البرد والضباب وشحة المياه الا ان

بحيرة الرزارة فتحت ذراعيها لمئات

الصيادين الذين نصبوا خيامهم الزرقاء

وزوراقهم على ضفافها يبحون عن رزق

يطعمون به الاف العائلات التي تقف خلفهم

فيرمون شباكهم كل يوم ل

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