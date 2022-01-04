استئناف الرصافة تكشف عدد الأحكام الصادرة بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021

2022/01/04 | 18:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور (1007) احكام بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021.وقال رئيس المحكمة، عماد الجابري، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محكمة الجنايات اصدرت (390) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما اصدرت محكمة جنح الرصافة (617) حكماً بحق متعاطين …

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