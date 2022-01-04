القضاء يحكم بإعدام 3 اشخاص في بابل.. بماذا تسببوا؟

2022/01/04 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بابل، الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين تسببوا بجرائم قتل ونزاع عشائري في ناحية الاسكندرية شمالي المحافظة.

وقال اعلام القضاء في بيان اليوم، (4 كانون الثاني 2022)، ان "جنايات بابل نظرت قضية ثلاثة مجرمين تسببوا بقتل اثنين وإصابة عدد من المواطنين في ناحية الاسكندرية نشب على اثرها نزاع عشائري وعمليات حرق ساهمت في تعطل الحياة العامة وحظر للتجول".

وأضاف ان "المحكمة حكمت على كل واحد من المجرمين الثلاثة بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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