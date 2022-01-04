2022/01/04 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكر الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، حادثة مرتبطة بذكرى تأسيس الجيش العراقي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال حرب في بيان، تلقاه "ناس" (4 كانون الثاني 2021)، ان "زواج ( گصه بگصه) الأشهر في تاريخ بغداد، وأشهر زواج في تاريخ بغداد منذ بنائها من الخليفة المنصور العباسي قبل اكثر من الف وثلاثمائة سنة حتى الان، حصل في بداية تأسيس الجيش العراقي سنةً١٩٢١ بزواج بغداديين بنيا الجيش العراقي".

واضاف حرب "اولهما زواج (أبو الجيش) الفريق جعفر العسكري أول وزير دفاع من السيدة فخرية السعيد أخت نوري باشا السعيد، وزواج نوري باشا السعيد الباني الاول للجيش من نعيمة العسكري اخت الفريق جعفر العسكري، وهكذا كان زواج من بنيا الجيش سنة ١٩٢١ نوري السعيد والفريق جعفر العسكري زواج ( الگصه بگصه) الاشهر في تاريخ بغداد منذ وجود بغداد اقول ذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش ٦ كانون الثاني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراحة لطارق حرب من الدستور والقوانين وحديث عن الزواج ’گصّة بگصّة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراحة لطارق حرب من الدستور والقوانين وحديث عن الزواج ’گصّة بگصّة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).