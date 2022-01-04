2022/01/04 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أول اتهام في هذه القضية بعد 18 عامًا على هذه المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصًا، بينهم 134 فرنسيًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 18 عاما.. توجيه أول اتهام بتحطم طائرة ركاب قبالة شرم الشيخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 18 عاما.. توجيه أول اتهام بتحطم طائرة ركاب قبالة شرم الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).