2022/01/04 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dsZ43HPt_XQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منع مرور شحنة بطاطا مستوردة إلا بدفع 500 دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منع مرور شحنة بطاطا مستوردة إلا بدفع 500 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).