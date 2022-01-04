الخسارة ستكون كبيرة!.. رسالة من الكهرباء للمالية بشأن تأثير محتمل على المواطنين

2022/01/04 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، رسالة الى وزارة المالية، بشأن سداد الفواتير الواصلة من الجانب الإيراني مقابل الغاز المورد منها لمحطات الكهرباء العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، لـ(بغداد اليوم) ان "وزارة المالية العراقية مطالبة بالشكل السريع والعاجل سداد الفواتير الواصلة من الجانب الإيراني مقابل الغاز المورد منها لمحطات الكهرباء، كون عدم سداد المبالغ المالية ادى الى خسارة 4100 ميغاواط بسبب انحسار الغاز من 50 مليون متر مكعب الى 8.5 مليون مع اطفاء بعض الخطوط الناقلة الموردة للكهرباء من العمارة".

وأكد العبادي ان "هذا الفقدان اثر بشكل كبير على تحديد أحمال المحطات وتوقف الوحدات التوليدية بسبب نقص الغاز وبالتالي انعكس سلباً على ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين في مختلف المدن العراقية، ولهذا على وزارة المالية الاسراع في سداد الفواتير الواصلة من الجانب الإيراني مقابل الغاز، حتى يتم اعادة رفع ساعات التجهيز للمواطنين".

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