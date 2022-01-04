اتحاد الكرة يختار رزاق فرحان واحمد صلاح مساعدين لمدرب المنتخب الوطني

2022/01/04 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، بتسمية رزاق فرحان واحمد صلاح مساعدين لمدرب المنتخب الوطني من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد العرقي لكرة القدم رشح ثلاثة أسماء لاختيار اثنين منهما مساعدين لمدرب المنتخب الوطني المونتنيغري بيتروفيش".

وأضاف ان "الاتحاد حسم الخيار برزاق فرحان واحمد صلاح فيما استبعد قصي منير".

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