إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية

2022/01/04 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مستفيديون، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الإعانة الاجتماعية أطلقت عبر منافذ الصرف المختلفة.

وقال المستفيديون، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اطلاق راتب الاعانة الاجتماعية ( الرعاية الاجتماعية ) الخاص بالشهر الأول ( كانون الثاني ) لعام 2022".

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