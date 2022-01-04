البرلمان العراقي يصدر بياناً يسبق أولى جلساته الأحد المقبل

2022/01/04 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا مجلس النواب، الثلاثاء، ممثلي وسائل الاعلام العراقية والعربية والأجنبية لتغطية الجلسة الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، والتي ستعقد يوم الأحد القادم.وبحسب نص الدعوة التي حصل “النور نيوز” على نسخة منها، فإن “الدائرة الإعلامية تشيد بممثلي وسائل الاعلام الراغبين بالحضور، إلى التواصل مع قسم العلاقات والنشاطات الإعلامية؛ وإرسال الأسماء الثلاثية لغرض اتمام …

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