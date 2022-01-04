مدرب برشلونة: مواجهة ليناريس معقدة

2022/01/04 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بصعوبة مواجهة ليناريس ديبورتيفو، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "أتوقع مباراة صعبة ومعقدة، فهي مباراة واحدة، وليناريس فريق جيد ولديهم مدرب جيد، ونعلم صعوبة هذه المباراة".وأضاف: "بالنسبة لنا ليس هناك أمامنا سوى الفوز لأن الجميع يعتبرنا الأفضل، وسيكون الجميع متحمسين للغاية".وعن تجديد عقد ديمبلي، علق: "أنا هادئ، وفي انتظار الأخبار، لأن الأمر لا يعتمد علي بل على النادي وعليه، وأنا أنتظر منه أن يبذل جهدا، ودعونا نرى ما سيقرره".وتابع: "نحن نذهب للمباراة بحماس كبير، وتابعنا ليناريس وما قدمه ضد الفريق الثاني لبرشلونة، والفوز بالكأس هو هدفنا، بغض النظر عن المسابقات الأخرى، فنحن البطل الحالي".

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