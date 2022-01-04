الهند تحقق في عرض مسلمات للبيع في مزاد إلكتروني للمرة الثانية خلال 6 أشهر

2022/01/04 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الهندية أنها تجري تحقيقات بشأن موقع إلكتروني زعم عرض نساء مسلمات للبيع في مزاد، وهي الواقعة الثانية من نوعها التي تحدث خلال 6 أشهر، وقد أثارت غضبا في البلاد.

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