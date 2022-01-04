الخسارة ستكون كبيرة.. رسالة من الكهرباء للمالية بشأن تأثير محتمل على المواطنين

2022/01/04 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء،

رسالة الى وزارة المالية، بشأن سداد

الفواتير الواصلة من الجانب الإيراني

مقابل الغاز المورد منها لمحطات

الكهرباء العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى

العبا

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